أحد أقارب غرقى مركب مريوط: الضحايا جميعهم من عائلة واحدة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، ظهر اليوم الثلاثاء، جثة جديدة لأحد ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غربي الإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث التي جرى انتشالها من مساء أمس لـ9 أشخاص.

وتواصل 4 وحدات إنقاذ نهري، بالتنسيق مع غطاسين متطوعين، أعمال البحث عن مفقودين آخرين، يقدر عددهم بـ5 أشخاص، وفقا لرواية الأهالي للأجهزة الأمنية، حيث بلغ إجمالي عدد مصابي الحادث الذين جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام بـ6 أشخاص.

ومن جهته أكد خميس أحمد، من أقارب ضحايا حادث غرق المركب، التي كان يستقلها 20 شخصًا في بحيرة مريوط، غربي الإسكندرية، أن الضحايا جميعهم من عائلة "مطيريد"، بينهم سيدات وأطفال، وكانوا في رحلة ترفيهي، تعرف لدى البدو "زردة" قاصدين إحدى الجزر في الملاحات.

وأضاف "خميس"، المركب عبارة عن "لانش" أكبر حجمًا من "الفلوكة"، وذهب الضحايا بها عصرًا إلى الجزيرة، على دفعتين في رحلة الذهاب، لكن قائده رافقهم دفعة واحدة أثناء عودتهم ليلًا، مما تسبب في غرقه، قائلًا: "بعضهم كان صائمًا، وتناولوا إفطارهم على الجزيرة، وبعض الناجين جرى إنقاذهم بمعرفة الأهالي والصيادين في باديء الأمر.