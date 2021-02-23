طقس سيئ وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

تضرب مدينة الإسكندرية، موجة الطقس السيئ اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

وأهابت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية المواطنين، بتوخي الحذر وتقليل الحركة لعدم إعاقة سيارت شفط الأمطار من التحرك، مع تجنب السير بسرعة تتعدى الـ60 كم، مع الحفاظ على مسافة أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

وفى سياق متصل ناشدت الغرفة المواطنين بعدم ‏البقاء في الأماكن المفتوحة خلال البرق، مع عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية، تجنبا للصعق، فيما حذرت سائقي السيارات من الوقوف على شنايش الأمطار.