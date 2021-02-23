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محكمة في لاتفيا: السجن 5 سنوات بحق السياسي البارز ليمبيرجز

ريجا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:01 ص

قضت محكمة في لاتفيا، اليوم الاثنين، بمعاقبة السياسي البارز أيفارس ليمبيرجز بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتلقي رشوة وغسل أموال.

ويأتي صدور هذا الحكم بعد جلسات محاكمة استمرت لأكثر من 10 سنوات من أجل إدانة أحد أكثر الشخصيات نفوذا في لاتفيا.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 20 ألف يورو (300ر24 ألف دولار) على ليمبيرجز، وأمرت بمصادرة ممتلكاته.

وأُدين ليمبيرجز، الذي أصبح عمدة مدينة فنتسبيلز في عام 1988، بحوالي نصف التهم الأربعين التي واجهها في الإجراءات القانونية التي بدأت في عام 2007. كما أدانت المحكمة ابنه وشريكه في الأنشطة التجارية.

ويعتزم ليمبيرجز تقديم استئناف ضد الحكم، وقد وصف السياسي البارز محاكمته بأنها تصفية حسابات سياسية.

ويعد العمدة السابق واحد من أغنى الأشخاص في لاتفيا ويقال أن لديه موجودات سرية في الشركات الكبرى في البلاد.

كما يتمتع ليمبيرجز بنفوذ سياسي واسع وترشح لمنصب رئاسة الوزراء عدة مرات.

وفرضت واشنطن عقوبات على ليمبيرجز أواخر عام 2019.

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