ضبط فني تحاليل اتهمته ابنته بالتحرش الجنسي بها في المنيا

تلقت الجهات الأمنية بلاغا من "ر . ش. ش"، تتهم فيه والدها "ش. ش. ش"، فني تحاليل حر بالتحرش بها جنسيا.

وفور إلقاء القبض عليه تبين أنه محكوم عليه وعلى زوجته "أ . ع. م" ممرضة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، بالسجن المشدد ٢٠ عاما في القضية رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٩م جنايات المنيا؛ لاتهامه بتزوير شهادة وفاة للزوجة رغم كونها لا تزال على قيد الحياة بناء على البلاغ المقدم من مفتش صحة المنيا الأسبق الدكتور هاني إسحاق شحاتة.

وتعود أحداث الواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من مفتش صحة المنيا برقم ١٠٥٢٥ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨ يتهم فيه "ش.ش.ش" فني تحاليل طبية حر بتزوير أخطار وفاة لزوجته "أ.ع.م" مشرفة تمريض بالتأمين الصحي بالمنيا منسوب لمستشفى جامعة المنيا؛ وبناءً على الأخطار المزعوم حررت شهادة وفاة للزوجة، غير أنها شوهدت من قبل إحدى زميلاتها في الشارع، كما أن زميلات العمل توجهن لأداء واجب العزاء فلم يجدن أي مظاهر للحزن في بيت أسرتها الذين أنكروا الواقعة معللين أنها إحدى ألاعايب الزوج.

وتولت نيابة قسم المنيا التحقيقات، حيث تبين أن الدافع وراء تزوير شهادة الوفاة هو اختلاس قروض بنكية من بنك ناصر الاجتماعي فرع المنيا، وتبديد عهد حكومية بمبلغ ٣٠ ألف جنيه حتى أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها المتقدم عليهما بالسجن المشدد ٢٠ عاما.

وتحرر محضر بواقعة التحرش برقم ١١٤٩ إداري قسم الحوامدية لسنة ٢٠٢٢

وتولت النيابة العامة التحقيقات.