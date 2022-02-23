هوشيار زيباري: برهم صالح هو المستفيد من وراء استبعادي عن الترشح للرئاسة

قال وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إنه تم سحب الثقة منه في عام 2016 بسبب الاحتقان حينها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وذلك لأنه كان من الوزراء الأقوياء والمسؤولين الذين لديهم صوت مسموع في العراق الجديد، في الوقت الذي كان يعاني البلد أزمة مالية وأمنية خانقة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مقابلة خاصة»، الذي يعرض عبر فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الجهات المستفيدة من قرار استبعاده عن الترشح لرئاسة الجمهورية تمثلت في الاتحاد الوطني لصالح برهم صالح، وذلك باستخدام كل الوسائل غير النظيفة لمحاولة تشويه سمعته.

وذكر أن المنافسة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق لا بد أن تتسم بروح رياضية وشرف دون اللجوء إلى طرق ملتوية، مؤكدًا أن جميع الأطراف كام من المفترض أن تلتزم بمبادئ ومدونة السلوك الانتخابي، لكن مع الأسف لا يعيش العراق في مدينة فاضلة.

ولفت إلى أن الحزب الوطني الكردستاني أخذ فرصة في رئاسة الجمهورية منذ عام 2017، مضيفًا أن القوى السياسية الشيعية العراقية تناولت على منصب رئاسة الحكومة خلال سنوات عديدة منذ عام 2013، في حين تولى أكثر من حزب قيادي سني رئاسة المجلس النيابي.