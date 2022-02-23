وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب يزور بورسعيد لتفقد مصنع سنمار للكيماويات

بدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، اليوم، زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد لتفقد مصنع سنمار للكيماويات، الذي أسس في عام 2002 بواسطة شركة «تراست» الهندية، وتم بيعه لمستثمر هندي في عام 2007، وتحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير اسمه إلى «تي سي آي سنمار» تحت إدارة هندية.

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، على هامش الزيارة، إن مصنع سنمار للكيماويات في بورسعيد، أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، التي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه "أكبر استثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية بمصر".

وتأتي الزيارة بعد تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي سنمار» للكيماويات بالمنطقة الصناعية في الرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكل أنواع التلوث البيئي الذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته، وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، وإلقاء الصرف الصناعى في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

شارك في الوفد من النواب: رشا رمضان وكيل اللجنة، ومحمد الجبلاوي وكيل اللجنة أيضا، وخالد مشهور أمين سر اللجنة، ومن أعضاء اللجنة النواب: علاء إبراهيم، وبلال النحال، وأحمد محمد أحمد عبدالله، ورشا حسني، وأحمد الخشن، وآية فوزي فتى، وعفاف وهبي. ويلتقي الوفد، مع وصوله، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.