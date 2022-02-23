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الصليب الأحمر يحث على الدعم العالمي لمكافحة كورونا في أفغانستان

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:49 ص

تشهد أفغانستان موجة جديدة من انتشار وباء كورونا في البلاد، ما دفع المنظمات الإنسانية إلى المطالبة بدعم عالمي عاجل للحد من العدوى في واحدة من أكثر الدول حرمانا في العالم.

ودعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الدعم العالمي لخدمات الصحة والفحص الطبي، بالإضافة إلى التطعيم لإبطاء تفشي كورونا، قائلا إن الوباء يضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد.

وقال الاتحاد: "تضرب موجة جديدة أفغانستان بشدة، والفحوص غير كافية، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من نصف العينات التي يتم فحصها تظهر نتائج إيجابية، ما يشير إلى انتشار مثير للقلق للفيروس".

وأفاد الاتحاد، وهو منظمة إغاثة، بأن 10% فقط من سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 38 مليون نسمة تم تطعيمهم. والقليل فقط من السكان يراعون قواعد النظافة، مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

وأضاف البيان أن العشرات من منشآت الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا اضطرت للإغلاق بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية ونقص الأموال اللازمة لتكاليف المرافق ورواتب العاملين الصحيين.

وقال طبيب في أكبر مستشفى مخصص لمرضى كورونا في البلاد، والذي يحتوي على 100 سرير فقط، إن ما يقرب من 90% من الأسرة مشغولة وإنه يتم تسجيل وفاة ثلاثة إلى أربعة من المرضى يوميا.


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