محافظ جنوب سيناء يشارك في ختام أعمال المنتدى الإقليمي لإعادة البناء

شارك خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم /الثلاثاء/ في ختام أعمال المنتدى الإقليمي لإعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية، والذي عقد بشرم الشيخ.

وقدم المحافظ الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المنتدى العالمي، كما تمنى انعقاد المؤتمر العالمي للحد من المخاطر والكوارث بمدينة شرم الشيخ في العام القادم ..مشيرا إلى أن كافة أجهزة المدينة في حالة استنفار تام بكافة مرافقها وأجهزتها التنفيذية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية استعدادا لعقد مؤتمر التغيرات المناخية.

وأضاف المحافظ أن التطوير الجاري يشمل رصف ورفع كفاءة كافة الطرق وتوسعتها ، وتفعيل العمل بالهوية البصرية والطاقة الشمسية ، مضيفا أن المحافظة خصصت عددا من أماكن شحن الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أثناء انعقاد مؤتمر المناخ بعدد 400 حافلة كما ستسهم الفنادق في توفير مساحات لشحن السيارات، فضلا على تحويل سيارات الأجرة للعمل بالطاقة الكهربائية وإعداد زي خاص مميز للسائقين، فضلا على زيادة المساحات الخضراء وأعمال الإنارة والتشجير والتجميل من أجل إنجاح فعاليات مؤتمر المناخ والذي من المقر أن يبلغ المشاركين به أكثر من 30 ألف مشارك .. فضلا على مشاركة 120 رئيسا وملكا من كافة أنحاء العالم.

وأوضح أن هذا المنتدى يأتي لاستعراض مبادرة المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث بدعم سخي من حكومة اليابان لإعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد-19 في الدول العربية من خلال تطبيق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتمكين النهج الوقائي الواعي بالمخاطر لمساعدة الحكومات العربية في تطوير التشريعات والسياسات والخطط التي ستمكنها من إعادة البناء بشكل أفضل والنهوض مجددا بشكل أقوى من الآثار الحالية للوباء، وقد تم إطلاق المبادرة في 3 دول شملت الأردن ومصر ولبنان.

من جانبه، نوه سوجيت موهانتي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث أهمية هذه المبادرة التي تم دعمها من قبل الحكومة المصرية من خلال استضافتها لهذه الندوة شاكرا جهود كل المنظمين والدعم الكريم من حكومة اليابان لهذه الجهود التي تسهم في دعم أجندة تغير المناخ واستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ 27.

وشمل البرنامج العديد من الأنشطة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية التي تهدف إلى دمج تدابير واعتبارات الأخطار لبيولوجية وتغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع إطار سنداي وأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.

واستعرض ممثلو كل من مصر والأردن ولبنان خبراتهم وتوصياتهم على المستوى الوطني والمحلي خلال المنتدى وطرح كافة المستخرجات التي سيتم العمل عليها قدما في المنطقة.