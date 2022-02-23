فريدة الشوباشي مشيدة بـ«حياة كريمة»: القائد بيشيل الصدأ من علينا وبيلمعنا

قالت الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إنّ أجمل ما في مبادرة حياة كريمة أنها أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة توفّر حياة كريمة للمواطن المصرية في ظل جائحة كورونا، بينما هناك دول أخرى انهارت من جرّاء الوباء.

وأشارت إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر للمواطن الذي واجه "ظروفًا تعيسية"، وعقّب: "هذا القائد على قناعة بأن المواطن يستحق حياة كريمة، بمعنى أنه يحصل على سكن كريم وتعليم جيد وأن ترعى الدولة صحته وأن يفتح مجال الاستثمار أمامه".

وذكرت أنّ الدولة ظلّت لنحو 50 سنة في حالة ركود دائم، معقّبة: "فضلنا على هذه الحالة لغاية ما صدينا.. القائد مش بس بيشيل الصدأ ده بيلمعنا كمان".

وأوضحت أن مصر تواجه حروبًا داخلية وخارجية، واصفة المبادرة بأنها مُبهرة كونها تُرسّخ وتحقق الحياة الكريمة بشكل حقيقي على الأرض.