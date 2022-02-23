الحماية المدنية بالغردقة تسيطر على حريق بفندق شعبي على أحد الشواطئ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة على حريق محدود نشب في أحد الشواطئ التابعة لأحد فنادق الغردقة الشعبية بطريق الكورنيش جنوب الغردقة دون إصابات.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمجموعة أشجار ومبنى جديد داخل أحد الشواطئ الخاصة بفندق شعبي، بمنطقة الكورنيش القديم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وظهرت سحب الدخان الكثيف بسماء المنطقة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.