قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن «باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا مع روسيا»، حتى بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لن يجتمع مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف.

وأضافت في تصريحات لشبكة «CNN»، مساء الأربعاء: «سنواصل التواصل مع شركائنا الأوروبيين بالطبع، وسنظل منفتحين على إجراء محادثات دبلوماسية عندما يتم تخفيض التصعيد».

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ألغى اجتماعه الذي كان مقررا، غدا الخميس، في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

واعتبر بلينكن أنه لم يعد من المنطقي إجراء محادثات مع لافروف في ضوء الإجراءات التي اتخذتها موسكو مؤخرا تجاه أوكرانيا.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء أنه لن يجتمع بعد الآن مع لافروف.

وقوبلت روسيا بموجة من العقوبات من الدول الغربية بعد أن اعترفت بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الموالون لموسكو في أوكرانيا يوم الاثنين كجمهوريتين مستقلتين ونشرت قوات في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التوترات الناجمة عن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.