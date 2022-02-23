أوكرانيا تعتزم إعلان حالة الطوارئ في جميع أراضيها باستثناء دونيتسك ولوجانسك

أعلن مسؤول أمني أوكراني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي أوكرانيا باستثناء منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرقًا، والتي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا، وذلك وفقًا لما أفادته شبكة «سكاي نيوز»، في خبر عاجل لها.

وتكثف أوكرانيا استعداداتها لغزو محتمل من قبل روسيا، حيث أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن بدء تجنيد جنود الاحتياط في الجيش، كما أقر البرلمان الأوكراني تشريعا للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: «نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة».

وأضاف أن «أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا»، متابعًا: «لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح».