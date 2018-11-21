فرنسا تستبعد حل الأزمة الأوكرانية عسكريا

أعرب وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية، كليمان بيون، اليوم الأربعاء، عن استبعاده لاحتمال حل الأزمة الأوكرانية بطريقة عسكرية.

ونقلت إذاعة " فرانس انتر" عن وزير الدولة الفرنسي قوله، إن فرنسا لا تفكر في حل عسكري للأزمة الأوكرانية.

وقال الوزير الفرنسي، إن "خيار فرض عقوبات خيار صعب، ويتعين أن نكون متفقين فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكننا لا نرى خيارا عسكريا، مشيرا إلى أن العقوبات تعتبر بالفعل إشارة قوية".

يذكر أن جوزيب بوريل الممثل الأعلى لشئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كان قد أعلن أمس عن فرض عقوبات ضد موسكو تستهدف 351 نائبا بمجلس النواب الروسي و27 فردا وكيانات قانونية، وذلك في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الاثنين، على مرسوم يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا.