جون كيري: 65% من أصحاب الأنشطة الاقتصادية حول العالم استجابوا لهدف مؤتمر المناخ

قال المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، إنه تقابل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وكشف له عن أهمية خروج مؤتمر المناخ المفترض إقامته في شرم الشيخ على أكمل وجه.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية «BBC» عربية، مساء الأربعاء، أنه تقابل مع سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، والذي أوضح له عن مدى أهمية المؤتمر بالنسبة للجانب المصري والخروج منه بنقاط تنفذ حتى يتم انقاذ المناخ في شتى بقاع الأرض، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون مع مصر في العديد من المشروعات التي تساهم في حل أزمة المناخ.

وتابع، أن من ضمن تلك المشروعات التي سيتم التعاون فيها مع مصر، هي مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والتكنولوجيا اللازمة والتي تساعد في توليد الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عندما قبلت استضافة قمة المناخ كانت على دراية كاملة بالتفاصيل الكاملة لها والتداعيات التي سوف تخلفها أيضًا.

واستكمل، أن قمة المناخ الأخيرة دفعت الأمور إلى الأمام حيث إن 65% من أصحاب الأنشطة الاقتصادية حول العالم أعلنوا عن استجابتهم للهدف العالمي للسيطرة على درجة حرارة الكوكب حيث إنه من الضروري خلال الفترة المقبلة تقليل الانبعاثات حتى لا ترتفع درجة حرارة الكرة الأرضية أكثر من ذلك مما يؤثر على دول العالم كافة.

وأشار إلى أن الوضع تغير من قبل الـ 24 دولة الكُبرى اقتصاديًا، حيث كان لديهم خلال السنوات الماضية عدم اهتمام بقمة المناخ التي عقدت، ولكن بعد أن تطور الأمر وبدأت التأثيرات المناخية في الظهور، بدأت جميع الدول في الالتفات حتى يتم انقاذ الكرة الأرضية.

وأوضح، أنه يجب اقناع الـ 35% من الدول المماثلة في اتخاذ خطوات مماثلة في أزمة المناخ، حيث إن قمة المناخ شهدت خلال السنوات الماضية مشاركة غير مسبوقة من دول العالم والشركات والقطاع الخاص والعديد من المبادرات ومنها مبادرة تخفيف الانبعاثات الخاصة بغاز الميثان عالميًا.