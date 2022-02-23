الاستخبارات الألمانية ترصد انتقال نازيين جدد من غرب ألمانيا إلى شرقها

قال جهاز الاستخبارات الحكومي في ولاية براندنبورج الألمانية، وهي الولاية المحيطة بالعاصمة برلين، إن المتطرفين اليمينيين ينتقلون بشكل متزايد من المناطق التي كانت ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية سابقا.

وقال يورج مولر، رئيس الجهاز لصحف مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأربعاء إن "النازيين الجدد يشترون عقارات رخيصة في شرق البلاد ويقيمون حفلات موسيقية أو يؤسسون تجمعات جديدة".

وأضاف: "إننا نسجل شخصيات بارزة من الساحة اليمينية المتطرفة من الولايات القديمة مثل بافاريا ودورتموند ذهبت إلى براندنبورج أو ساكسونيا".

ومنذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، يشار إلى الولايات التي كانت جزءا من ألمانيا الغربية سابقا في بعض الأحيان على أنها ولايات قديمة، والولايات في ألمانيا الشرقية سابقا التي كانت تعرف باسم جمهورية ألمانيا الديمقراطية على أنها جديدة.