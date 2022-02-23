الكرملين: بوتين أكد لأردوغان على الضرورة الموضوعية لاعتراف روسيا بجمهوريتي دونباس

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على الضرورة الموضوعية لقرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وفي بيان صادر عن الرئاسة التركية، في وقت سابق من اليوم، أكد «أردوغان» خلال الاتصال على اهتمامه الكبير للحوار الوثيق مع نظيره الروسي بشأن القضايا الإقليمية وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه يصمم على الحفاظ على هذا التفاهم.

وأشار الرئيس التركي إلى عدم اعترافه بالخطوات الروسية المتخذة ضد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتيجة في هذا الملف وفقًا لاتفاقيات «مينسك».

ونوه إلى أن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا لن يفيد أحدًا وسيجعل الأمور أكثر تعقيدًا، قائلًا إن بلاده تولي أهمية لمواصلة الاتصالات والمحادثات الدبلوماسية، ومستعدة للاضطلاع بدورها من أجل تقليل التوترات والحفاظ على السلام.

وجدد أردوغان دعوته لحل هذه المشكلة من خلال الحوار، لافتًا إلى توقعاته بإجراء الرئيس الروسي زيارة إلى تركيا خلال أقرب وقت ممكن لحضور اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى.