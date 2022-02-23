قال المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير مديرية الزراعة بمطروح، إن المساحه المنزرعة بالشعير هذا العام تقدر بحوالي 30 ألف فدان موزعة على قرى شرق وغرب مركز مرسى مطروح، وبمؤشرات حصاد مبشرة، بسبب توافر مصادر المياه، نتيجة هطول الأمطار بمعدلات مرتفعة.

جاء ذلك خلال قيامه بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة للزراعات الشتوية، حيث تمت متابعة المساحات المنزرعة بالشعير بقرية القصر، مؤكدا أنه تلاحظ ارتفاع نسبة الانبات، نظراً لسقوط كميات كافية من الأمطار خلال الموسم الحالي مما يبشر بمحصول وفير.

وفي نفس الوقت، وفرت مديرية الزراعة بمطروح مبيدا حيويا باستخدام (بكتريا باسيلس ثورنجينيسيس)، لمكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب البراعم الطرفية للنموات الجديدة لأشجار الزيتون وتؤثر على الإنتاجية.