بابا الفاتيكان يدعو إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية

قال بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، إن «تهديد الحرب في أوكرانيا تسبب في ألم شديد في قلبه»، وحث السياسيين على مراعاة ضمائرهم أمام الله بشأن أفعالهم، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ودعا البابا فرانسيس القادة إلى ضبط النفس بشأن التوتر المتزايد في الأزمة الأوكرانية، والامتناع عن أية تحركات قد تؤدي إلى مزيد من المعاناة للمواطنين، معلنًا يوم الأربعاء الموافق 2 مارس، يومًا عالميًا للصوم والصلاة من أجل السلام.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: «نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة».

وأضاف أن «أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا»، متابعًا: «لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح».