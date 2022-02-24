وزير التعليم: لا نعلم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ثقافة الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على بناء مناهج جديدة منذ 2018، باعتبار ذلك يمثّل الاستثمار الأكبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن المستهدف هو إيجاد جيل جديد بمهارات مختلفة، موضحًا أن عملية التطوير لها فلسفة واضحة.

وتابع: "نعتمد على المناهج متعددة الخصائص، ولا نعلم التلاميذ حتى الصف الثالث الابتدائي لغة الامتحانات لغرس هذه الثقافة .. من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي يكون نصف المنهج ورقيًّا والنصف الآخر ديجتال، لهذا توجد كتب للطلبة ومنصة إلكترونية تساهم في فهم المناهج وهي منصة تيك بوك".

وأوضح الوزير أن "تيك بوك" منصة تعليمية على بنك المعرفة، ليست للمرحلة الثانوية فقط، لكن انضم إليها تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، موضحًا أن كل كتاب يكون مزودًا بـ"qr code"، يتيح للطالب الانتقال من خلاله عبر الهاتف أو جهاز لاب توب إلى المنصة.

وأشار إلى أنه يتم شرح المناهج بالصوت والصورة إلى جانب الأنشطة، لافتًا إلى أنّ هذه الآلية مُطبقة في 40 ولاية أمريكية.