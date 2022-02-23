فيتنام: متحور أوميكرون هو السائد في مدينة هو شي مينه

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ذكرت تقارير إخبارية، أن متحور أوميكرون هو السائد في مدينة هو شي مينه الفيتنامية، وذلك بحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض بالمدينة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن مدينة هو شي مينه سجلت 1356 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و334 حالة احتاجت للرعاية بالمستشفى، أمس الثلاثاء.

ومع ذلك مازال عدد حالات الوفاة منخفضا.

ونقلت تقارير عن تانج شي ثونج مدير قطاع الصحة بالمدينة القول إن عدد الأطفال المصابين بالفيروس ارتفع ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 14 حتى 22 فبراير الجاري مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ومن المقرر أن يصدر القطاع قرارا بشأن ما إذا كان يجب تعليق الدراسة حضوريا أم لا .