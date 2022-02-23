وزيرة التخطيط: مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي قليلة نسبيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مساهمة القطاع الخاص الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي قليلة نسبيًا، مقارنة بالدفعة الاستثمارية التي حدث هذا العام، والتي كان جزء كبير منها يعود لمبادرة «حياة كريمة».

وأرجعت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، سبب انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى تراجع الاستثمار بسبب أزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى الزيادة الاستثمارية الواضحة التي ضختها الدولة هذا العام في مناطق الريف المصري.

وأضافت أن الاستثمار الخاص في قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوده الكمية والإنتاج، لذا فإن نمو هذين القطاعين يدل على إضافة في الاستثمارات التي تمت في القطاع الخاص.

ولفتت إلى وجود خطة لطرح شركات تعمل عليها الوزارة، بهدف توسيع قاعدة الملكية ومزيد من الحوكمة لهذه الشركات، وبالتالي تنشيط سوق المال المصري، قائلة إن هناك مراجعة لبعض الشركات التي يحتاج لها السوق بصورة أكبر، مع الاقتراب من تهيئة الشركات الوطنية لتبدأ في الطرح مع نهاية العام الحالي 2022.