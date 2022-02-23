إحباط محاولة تهريب كمية من أدوية الأورام بمطار شرم الشيخ الدولي

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب عدد من الأمبولات الخاصة بعلاج الأورام.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول بتركيا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أردني الجنسية يحمل حقيبة محاولًا الخروج بها من باب اللجنة الجمركية، وجرى سؤاله إذا كان يحمل معه بضائع أجنبية ممنوعة، أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ذاتيًا، وتبين وجود عدد 25 أمبول خاص بعلاج الأورام مخبأة داخل أكمام وأساور الجاكت الخاص به، وهي مخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955 ، وقانون الجمارك رقم (207) لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (5 ) لسنة 2022.