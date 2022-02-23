رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتسهيل إجلاء الجالية الكورية من أوكرانيا

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، الحكومة الكورية ببذل أقصى جهودها لتسهيل إجلاء ونقل أفراد الجالية الكورية من أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم القصر الرئاسي بارك كيونغ-مي - في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إن توجيه الرئيس الكوري جاء بعد تلقيه تقريرا عن وجود 64 مواطنا كوريا في أوكرانيا حاليا.

وطالب الرئيس الكوري مجددا الوزارات المعنية بالتعاون المرن لتقديم الدعم وتسهيل خروج المواطنين من أوكرانيا بصورة سلسة.

يذكر أن مسؤولين في القصر الرئاسي أوضحوا أن الرئيس الكوري الجنوبي أكد على أهمية حماية المواطنين هناك، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني المنعقد يوم أمس، واجتماع استراتيجة الأمن والاقتصادية الخارجية، وطلب من الجهات المعنية بذل قصارى جهودها لحمايتهم.