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قمة أوروبية خاصة في بروكسل الخميس لمناقشة أزمة أوكرانيا

قمة اوروبية
قمة اوروبية
د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 7:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 7:07 م


أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة في بروكسل غدا الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية-الروسية.

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