قمة أوروبية خاصة في بروكسل الخميس لمناقشة أزمة أوكرانيا

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة في بروكسل غدا الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية-الروسية.