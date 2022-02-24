عضو لجنة الصحة بالنواب: الإعلانات الوهمية تشكل خطورة على كل بيت مصري

علق الدكتور عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون وافقت عليه الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن الدولة كانت في أمس الحاجة إلى مصل هذا القرار الذي تم اتخاذه اليوم، مشيرًا إلى أن الإعلانات الوهمية كانت تشكل خطورة على كل بيت مصري والقانون سكون رادعًا لها.

واستكمل، أن الطبيب المعروف بـ «طبيب الكركومين»، كان يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة، حيث إنهم لا يعرفون وسية تنهي عذابهم، قائلًا: «كان بيستهدف الفئة دي تحديدًا لأنهم بيتعلقوا بقشاية».

وأوضح، أن هذا القرار على الرغم من أنه أتى متأخرًا إلا أنه خيرًا من أن لا يأتي أبدًا، موجهًا الشكر إلى مجلس الوزراء بعد اتخاذه لهذا القرار واصفًا أياه بالقرار الصائب.

كان وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.