نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال الدهانات الجارية بكورنيش ترعة الإسماعيلية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، شوارع حى الزاوية الحمراء، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى، مؤكدًا على تنفيذ خطة الرصف وتطوير الشوارع، لإعادة المظهر الحضارى للمنطقة، والارتقاء بها من حيث النظافة ورفع المخلفات.

وشدد فوزى، اليوم الأربعاء، على متابعة أعمال التشطيبات النهائية لكوبرى المشاة بعبود بحى الزاوية الحمراء، وأعمال التطوير الجارية من صرف صحى وتركيب أعمدة إنارة وطلاء الأرصفة وواجهات العقارت، لافتا إلى قرب الانتهاء من التشطيبات النهائية لسوق عبود.

ووجه كل رؤوساء أحياء المنطقة الشمالية، برفع مستوى النظافة بالشوارع الجانبية، ولا تقتصر الأعمال على الشوارع العمومية أو الرئيسية فقط، وبالمتابعة الميدانية المستمرة لرفع الإشغالات من الشوارع وتيسير الحركة المرورية للمارة.

كما تفقد فوزى، شارع ترعة الإسماعيلية لمتابعة أعمال الدهانات بسور كورنيش ترعة الإسماعيلية، بحضور هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الدهانات فى أسرع وقت.