إزالة ٢٦ حالة بناء مخالف في كفر الدوار بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، من إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية ٨٧١ مترا، خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدة بقرية كوم البركة بنطاق المركز.
وأزال قسم تعديات المركز بالوحدة ١٣ حالة تعدٍ على أرض تابعة لهيئة الآثار بقرية كوم البركة بمساحة إجمالية ٦٧٢م²، وكذلك إزالة ١٣ حالة تعدٍ على طريق "كفر الدوار- أبو المطامير" بمساحة ١٩٩ مترا.
جاءت الحملة بإشراف من ناصر عبد الهادي نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الوحدات القروية بكوم البركة وسيدي غازي، ومسئولي الطرق والآثار، بتأمين من قوات مركز شرطة كفر الدوار.