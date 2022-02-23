مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج: الطلاق أصبح مبالغًا فيه

قال كريم السادات عضو مجلس النواب، إن تقدمه بمشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج سببه وجود مشكلة كبيرة في المجتمع من جرّاء زيادة معدلات الطلاق بشكل وصفه بأنه مبالغ فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، مجلس النواب كان لزامًا عليه التحرك وأن يقدم قانونًا مفيدًا يهدف إلى تأهيل الشخص للزواج.

وأوضح أنّ الفحص الذي يُجرى حاليًّا غير مفعل ودوره ليس قويًّا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم يتضمن 19 مادة، بعضها يلزم الجهات المختصة بإتمام الزواج أن تكون هناك شهادة فعلية بإجراء هذه الاختبارات للتأكد من نجاح الزواج.

ولفت إلى أن من المادة 19 من مشروع القانون تلزم المأذون بعدم إتمام الزواج بدون تقديم شهادة معتمدة من الجهات المختصة (وزارة الصحة ووزارة التضامن).

وكان المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، قد أحال في بداية الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.