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أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطات الأوكرانية بأن تقييمات استخبارية تفيد بأن روسيا تحضر لشن هجوم شامل خلال الـ48 ساعة المقبلة.

جاء ذلك حسبما صرّح به مسؤولون في المخابرات الأمريكية لمجلة نيوزويك، وأوردته قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، مساء الأربعاء.

في سياق متصل، وافق البرلمان الأوكراني على إعلان حالة الطوارئ بناء على طلب مقدم من رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي على خلفية التوتر مع روسيا.

وأصدر زيلينسكي مرسومًا ينص على إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل 24 فبراير لمدة 30 يومًا.

ويقضى المرسوم بإعلان حالة الطوارئ فى عموم أنحاء البلاد لكنه لا يخص منطقتى دونيتسك ولوهانسك، اللتين تعتبرهما السلطات فى كييف جزءا من أراضى أوكرانيا.