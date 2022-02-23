البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على 351 شخصية روسية

أقر البرلمان الأوكراني، عقوبات على 351 شخصًا من نواب مجلس الدوما في الاتحاد الروسي والسياسيين والمسؤولين الروس، وذلك على خلفية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

ونقلًا عن وسائل إعلام أجنبية، أيد 322 نائبًا أوكرانيًا اعتماد القرار رقم 7064 في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء. ووفقًا للوثيقة، سُجلت أنشطة الأشخاص المفروض عليهم العقوبات كأحد أشكال التهديدات المحتملة للأمن القومي وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وتشمل العقوبات حظر الأصول، وتقييد العمليات التجارية، والإنهاء الجزئي أو الكامل لعبور الموارد والرحلات الجوية والنقل على أراضي أوكرانيا، ومنع سحب رأس المال خارج أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وحظر المشاركة في الخصخصة وتأجير ممتلكات الدولة في أوكرانيا.

وقد تتضمن حزمة العقوبات أيضًا حظرًا كليًا أو جزئيًا على المعاملات في الأوراق المالية، أو إنهاء التصاريح وتراخيص الاستيراد إلى أوكرانيا من دولة أجنبية، وإنهاء الاتفاقيات التجارية والمشاريع المشتركة والبرامج الصناعية - لا سيما في مجال الأمن والدفاع - وحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، وإنهاء التبادل الثقافي والتعاون العلمي، وإلغاء الزيارات الرسمية والاجتماعات والمفاوضات بشأن إبرام العقود أو الاتفاقيات، وفرض حظر على حيازة ملكية قطع الأراضي.