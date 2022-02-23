دبلوماسي روسي: مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني تقترب من عبور خط النهاية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم /الثلاثاء/، أن المفاوضات بشأن استعادة "خطة العمل الشاملة المشتركة" للاتفاق النووي الإيراني أوشكت على الانتهاء.

وقال أوليانوف، في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل المشتركة، على وشك عبور خط النهاية".. وذلك في أعقاب لقائه مع منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا.

كما أضاف "مفاوضات فيينا تقترب من نهايتها، بعد 10 أشهر من إطلاقها.. لكن نتيجتها لا تزال غير مؤكدة".

من جانبه، أشار المنسق الأوروبي إلى أن هناك بعض القضايا الرئيسية تحتاج إلى معالجتها وإصلاحها، من خلال المفاوضات.

وتُجرى في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات، حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي توقفت طهران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.