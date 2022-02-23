جهاز تعمير سيناء يعرض منتجات متنوعة مطروحة للجمهور

أكد المهندس ناجي ابراهيم محمد رئيس قطاع تعمير شمال وجنوب سيناء علي ضرورة الاهتمام بالميزة النسبية لمحافظة شمال وجنوب سيناء لمكانتها كمحافظة زراعية وضرورة خلق فرص استثمارية.

جاء ذلك خلال قيامه بمتابعه تسويق منتجات الجهاز المركزي للتعمير في المنافذ المخصصة، لافتا إل أن مجالات الإنتاج الزراعي المتكامل واستغلال الميزة النسبية لسيناء في إنتاج بعض الحاصلات الزراعية التي تتميز بها سيناء دون غيرها.

واستعرض المهندس ناجى ابراهيم أصناف المنتجات المطروحة ومنها زيت الزيتون والبلح البارحي والخضروات مثل الطماطم والفلفل الرومي بكل ألوانه والباذنجان والخيار والكرنب والبروكلي والقرنبيط وأيضا زراعة الأسماك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.