رد ضياء السيد مدرب المنتخب المصري الأول على الانتقادات التي وجهت للفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تذبذب الأداء خاصة في بداية المشوار ببطولة كأس الأمم الإفريقية، متحدثًا عن ضم لاعبين جدد لقائمة الفريق قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "بطولة كأس العرب أفادت الفريق بشكل كبير جعلت كيروش يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر".

وأكمل: "لا نغضب من الهجوم ضد منتخب مصر وعلى الجهاز الفني لأن هذا طبيعي عندما يكون الأداء سيئًا، وأداء المنتخب يتحسن مع كيروش مباراة تلو الأخرى وهذا ما جعل الجماهير تدعم المنتخب في كأس أمم إفريقيا".

وأردف: "كل الأمور متاحة في قائمة مصر لمباراة السنغال، باب المنتخب مفتوح أمام جميع لاعبي الدوري للقاء السنغال، الجهاز الفني يريد دائما ضم الأفضل".

وتابع: "نتابع مباريات الدوري بشكل جيد للغاية دون غلق قائمة المنتخب على عدد محدود من اللاعبين، وتأجيل مباراة السنغال لمدة يوم سيفيد المنتخب واللاعبين في الاستشفاء بعد مباراة الذهاب".

واختتم: "من الصعب أن نطالب الأندية المصرية بالمشاركة في البطولات الإفريقية بدون اللاعبين الدوليين، سنبدأ معسكر منتخب مصر يوم 20 مارس المقبل".