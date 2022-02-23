جوتيريش: الجنود الروس ليسوا قوات حفظ سلام محايدة

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا بسبب تصعيدها في النزاع بشأن أوكرانيا، ودعا إلى الامتثال للقانون الدولي.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية ، في تغريدة على تويتر ، على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في شرق أوكرانيا. وقال إن "مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة انتقائية".

وشدد على الحاجة إلى العقلانية وضبط النفس وخفض التصعيد.

وقال جوتيريش في نيويورك الثلاثاء، في انتقاد علني نادر لإحدى الدول التي لها حق النقض (فيتو): "عندما تدخل قوات من بلد ما أراضي بلد آخر دون موافقته، فإنها ليست قوات حفظ سلام محايدة، وليست قوات حفظ سلام على الإطلاق".

واعتبر جوتيريش أن وصف موسكو للدعم العسكري لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون في أوكرانيا يشكل "انحرافا عن مفهوم حفظ السلام".

بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر جوتيريش الأحداث في شرق أوكرانيا إبادة جماعية، على عكس ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "الإبادة الجماعية جريمة محددة بوضوح.. لا أعتقد أن الأمر كذلك هنا".

وأضاف: "يساورني قلق عميق إزاء آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا. وفي هذه اللحظة الحرجة، أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة إرساء سيادة القانون. نحن بحاجة إلى ضبط النفس والعقل. نحن بحاجة إلى خفض التصعيد الآن".

وتعد هذه الأزمة واحدة من أكبر أزمات السلام والأمن العالمية في السنوات القليلة الماضية واختبارا للنظام الدولي برمته.