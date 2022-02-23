تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن خسارة الفريق أمام إنبي في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بالدوري، موضحًا كواليس مفاوضات الإسماعيلي معهم لقيادة الدراويش قبل تولي حمد إبراهيم المهمة.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية على قناة "الشمس": "الاتحاد يُقدم أداءً جيدًا ولكن واجهنا سوء حظ رهيب، ولا أعرف سر تواجد تقنية الفيديو طالما لا يتم العودة لها، كان لنا ركلة جزاء للاعب أحمد عادل ميسي، ولا أعرف لماذا يتم تجريب الحكام معنا ولا يوجد حكام دوليين، هناك حكام (بيحبوا ياخدوا اللقطة ويتربصوا بينا وبمجرد ما بيشوفوا حسام وإبراهيم بيتحولوا)".

وأوضح: "تواصلت منذ أيام بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لكي أعرف سبب عدم وجود حكام دوليين في مبارياتنا، ولكنه لم يرد ولا أعرف السر وراء هذا الأمر".

واستطرد: "حارس إنبي أضاع وقت كثير ولم يراعي هذا الأمر في الوقت الضائع، حتى ضربة الجزاء لم يعد إلى الفار للتأكد، (أنا مش عارف هو في حد موصي علينا ولا إيه؟)، أنا وحسام لا نأخذ حقنا في مصر، هناك شيء خاطئ، المفروض أن لنا ركلة جزاء لصالح ميسي والحكم أشهر له بطاقة صفراء بدلًا من احتسابها ركلة جزاء".

وأردف: "الحكام لهم تقديرنا الكبير، لكن لا يجب أن يتم إسناد المباريات الجماهيرية للحكام الصاعدين، الدوري أصبح فيه أندية شركات كثيرة، فليجربوا فيهم لكن لماذا (بيجربوا فينا) نحن؟".

وأتم: "يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي تواصل معنا من أجل تدريب الفريق، ولكننا (مش بنبيع أحد)، وطلبنا منه التواصل مع محمد مصيلحي، وحدثت كثيرًا من أندية أخرى ومن بيراميدز أكثر من مرة، وقبل مباراة اليوم وصلتني رسالة من أحد الوكلاء يستعرض رأينا بشأن تدريب الرجاء المغربي".