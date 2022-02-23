حبس المتهم بالقاء مياه نار على وجه طالب بسبب معاكسة فتاة بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم العامة بالشرقية، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسكب مياه نار على وجه ورقبة طالب انتقامًا منه بسبب خلافات سابقة.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفي ديرب نجم المركزى بوصول شعيب ال، 18 عامًا، طالب بالتعليم الثانوي التجاري مقيم دائرة مركز ديرب، مصابًا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة وتم تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

وبالفحص تبين قيام أحمد م، 17 عامًا، نقاش بسكب مياه نار على وجه الطالب اثناء تواجده بكافيه،على إثر خلافات بينهما منذ 7 اشهر قام على اثرها المجني عليه باصابة المتهم في وجه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما سببها معاكسة فتاة.

وبعد إجراء المتهم جراحة تجميل بالوجه قرر الانتقام من الطالب وما إن شاهده جالسًا بكافيه قام بسكب مية نار عليه وفرا هاربا.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3506 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.