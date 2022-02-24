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تواجه بعض الأندية الأوكرانية مصير ضبابي بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك، كجمهوريتين منفصلة.

ووقّع الرئيس بوتين مع رئيسَي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقيتين بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

ومما لا شك فيه أن الأحداث السياسية ستؤثر على أندية الدوري الأوكراني والذي يضم أحد أفضل الفرق في قارة أوروبا وهو نادي شختار دونيتسك.

ويعد نادي شختار دونيتسك أحد أنجح فرق الجمهوريتين، وظهر بمستوى مميز للغاية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو النادي المتوج بـ 13 لقب للدوري الأوكراني وينافس دينمو كييف صاحب الـ 15 لقب والذي سيكون من المستفيدين إذا رحل شختار عن أوكرانيا.

مما يزيد من فرحة مشجعي نادي دينمو كييف أن شختار متوج بـ 13 بطولة من الكأس فيما يحمل دينمو كييف 11 لقبا فقط، أما بطولة كأس السوبر الأوكراني فيتصدرها فريق شختار برصيد 8 ألقاب فيما يضم دينمو كييف 6 ألقاب فقط.

ويحتل حاليا نادي شختار صدارة ترتيب الدوري الأوكراني برصيد 47 نقطة، وشارك الموسم الحالي في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.