أوكرانيا: مواقع حكومية وبنوك تتعرض لهجوم إلكتروني جديد

تعرضت مواقع إلكترونية حكومية وبنوك في أوكرانيا إلى هجوم إلكتروني جديد، مع تصاعد الصراع مع روسيا بشكل كبير.

وكتب وزير التحول الرقمي ميخايلو فيديروف على تطبيق تليجرام للرسائل القصيرة اليوم الأربعاء "في حوالي الساعة 4 مساء /1400 بتوقيت جرينتش/، بدأ هجوم إلكتروني ضخم للحرمان من الخدمات على بلادنا".

يذكر أن هجمات الحرمان من الخدمة، هي هجمات تتم عن طريق إغراق المواقع بإرسال أعداد كبيرة من الطلبات في نفس الوقت.

وقال فيديروف إن مواقع البرلمان الأوكراني والحكومة ووزارة الخارجية كانت من بين المواقع التي تعرضت للهجوم.

ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه المواقع مساء اليوم، إلا أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بعد هجمات إلكترونية سابقة في كانون الثاني/ يناير الماضي ساعدت في حماية مواقع إلكترونية أخرى تابعة للحكومة.

وقد اتهم خبراء أوكرانيون وأمريكيون روسيا بالمسؤولية عن الهجمات السابقة.