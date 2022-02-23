إيران تنقل مزيدا من النفط على السفن استعدادا للتوصل إلى اتفاق نووي

تنقل إيران المزيد من النفط على السفن، في خطوة تهدف إلى تسريع الصادرات، إذا نجحت المحادثات في إنهاء استبعادها من أسواق الطاقة العالمية.

وطبقا لتحليل من شركة "كبلر" التي ترصد تدفقات النفط، فإن كمية النفط على الناقلات، زادت بواقع 30 مليون برميل منذ أوائل ديسمبر، لتصل إلى 103 ملايين برميل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

تأتي الزيادة، فيما يعمل دبلوماسيون في فيينا للتوصل لاتفاق للحد من البرنامج النووي لإيران، مقابل تخفيف العقوبات، التي تمنعها من بيع معظم نفطها الخام.

وبينما ستحتاج إيران بضعة أشهر لدعم الحقول، التي لم تحصل على إنتاج منها، لأكثر من ثلاث سنوات، ربما تبدأ بيع النفط من المخزون بشكل شبه فوري، فور تخفيف العقوبات.

وربما تساعد زيادة تدفقات النفط في تهدئة التقلبات في أسعار النفط الخام، التي ارتفعت بواقع أكثر من 20%، هذا العام لتصل إلى 100 دولار للبرميل.