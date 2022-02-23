كوريا الجنوبية تدرس تمديد خفض الرسوم على واردات الغاز الطبيعي

قال وزير مالية كوريا الجنوبية هونج نامي كي، إن الحكومة تدرس تمديد خفض الرسوم المفروضة على واردات الغاز الطبيعي المسال والوقود إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة خلال مارس المقبل.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستدرس زيادة نسبة خفض الرسوم على المواد الخام إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية الناجمة عن أزمة أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن هونج القول إن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام مستقرة رغم أزمة أوكرانيا، وإن لدى كوريا الجنوبية احتياطيات كافية من النفط لمواجهة أية مخاوف.

ويمثل النفط الروسي 6ر5% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية النفطية.

وتمتلك كوريا الجنوبية احتياطيات حكومية من النفط الخام تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 106 أيام.