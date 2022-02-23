ناشد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، الطلاب، قائلا إن أي مؤسسة غير موجودة على موقع وزارة التعليم العالي هي كيان وهمي يتاجر بأحلام الطلاب، من خلال اختيار نوعية من التعليم تجذب الطلاب إليها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تواجه هذه الكيانات الوهمية منذ خمس سنوات، فتم إغلاق 268 كيان وهمي حتى الآن، من خلال لجنة الضبطية القضائية المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكد أن الوزارة لن تترك أي مكان يتاجر بأحلام الطلاب، ناصحًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأماكن غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي.

ولفت إلى إصرار الطلاب على الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، لما تقدمه من احتياجات تتناسب مع سوق العمل، مضيفًا أن الدولة غير مقصرة في توفير جميع أنواع التعليم الحكومي في مصر.