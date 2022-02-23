تتواصل اليوم منافسات الجولة العاشرة من الدوري، بمواجهتين، يفتتحها المصري البورسعيدي، عندما يحل ضيفًا على إيسترن كومباني «الشرقية للدخان» في الثالثة عصرًا على ملعب ستاد برج العرب في الإسكندرية، فيما تجمع المباراة الثانية بين الإسماعيلي وضيفه الجونة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية.

يدخل المصري المباراة الأولى اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ضيفه الكونغولي تي بي مازيمبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بهدفين دون رد.

يعول التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق على استغلال الروحة العالية ونشوة هذا الانتصار لتحقيق نتيجة مميزة أمام الوافد الجديد للدوري.

ويسعى الفريق البورسعيدي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل في مباراتيه الأخيرتين في البطولة أمام الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا على التوالي.

ويحتل المصري، قبل مباراة اليوم المركز السادس، برصيد 14 نقطة، في جدول ترتيب الدوري، فيما يحتل إيسترن كومباني المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطتين فقط من مبارياته التسع التي خاضها في البطولة، وهو ما يسهل مهمة المصري.

في المباراة الثانية، يدخل الإسماعيلي اختبارًا جديدًا أمام الجونة، بروح جديدة، بعدما أعلن النادي تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق، خلفا للأرجنتيني خوان براون. وسيعاون حمد إبراهيم، عطية السيد في منصب المدرب العام، وأحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق، وسيكون سيد توفيق مدربا لحراس المرمى.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط، ولم يعرف طعم الانتصار خلال 9 جولات سابقة، بينما يحتل الجونة بقيادة مديره الفني رضا شحاتة المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

ويبحث الإسماعيلي عن فوزه الأول في البطولة لتدشين بداية جيدة للحقبة الجديدة تحت القيادة الفنية لـحمد إبراهيم. فيما يبحث الجونة عن انتصاره الرابع في البطولة والثاني تواليًا بعد فوزه في الجولة الأخيرة على طلائع الجيش.