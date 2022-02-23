وكيل تعليم المنوفية يترأس اجتماع اللجنة المحلية للتغذية المدرسية







ترأس اليوم هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الاجتماع الدوري للجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية.

وتناول الاجتماع عرضًا للوجبات المتنوعة التي يتم توزيعها على الفئات المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، ومناقشة بعض السلبيات التي تم رصدها خلال استلام الوجبات من المورد ورفع كفاءة التنفيذ مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام الوجبات وتسليمها للتلاميذ حرصا على سلامة الجميع.

جاء ذلك بحضور سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية، وعاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، والدكتور ناصر شرشر مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية، والدكتور محمود شاكر نائب مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع المنوفية، ومراقب الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتور عادل فهمي موجه عام التغذية المدرسية بالمديرية، وأعضاء توجيه عام التغذية المدرسية بالمديرية.