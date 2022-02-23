جانتس يحذر من انهيار الحكومة الإسرائيلية

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حذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، يوم الأربعاء، من إمكانية انهيار الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بسبب "تعنت حزب العمل".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن أزمة حقيقية تعصف بالائتلاف الحكومي خلال الأيام الأخيرة بعد إمهال غانتس أقطاب الائتلاف أياماً للمصادقة على زيادة ميزانية التقاعد لجنود وضباط الجيش وسط اعتراض من عدة وزراء.

فيما عقب حزب العمل على تحذيرات جانتس قائلاً إن "أسلوب غانتس بالتهديد بالعودة لحضن نتنياهو لن يفيد بشيء ولا يساهم في استقرار الحكومة"، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

بينما يدور الحديث عن قوانين قدمها جانتس للمصادقة عليها والتي تخص زيادة مكافآت التقاعد لضباط وجنود الجيش والتي لا تحظى بتأييد من حزب العمل الذي يعد جزءاً من الائتلاف الحكومي.

فيما قاطع حزب "أزرق –أبيض" الذي يتزعمه جانتس التصويت على قوانين أخرى قدمها حزب العمل.

بينما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو للحديث عن اقتراب انهيار الحكومة الحالية وأن عمرها سيكون أقل من المتوقع بكثير.

في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينت إن الأزمة الحالية عابرة ولن تؤثر على استقرار الحكومة.