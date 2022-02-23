 تموين برج العرب في الإسكندرية يضبط 7.5 طن سكر تمويني في طريقها للسوق السوداء - بوابة الشروق
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تموين برج العرب في الإسكندرية يضبط 7.5 طن سكر تمويني في طريقها للسوق السوداء

أرشيفية
أرشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 4:20 م

شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، حملات تموينية متزامنة بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط كمية من السكر التمويني المدعم قدرها 7.5 طن.

ووفقا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أسفرت الحملات عن ضبط سيارة نقل بمنطقة برج العرب القديم محملة سكر تمويني مدعم بدون تصريح وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

وشدد محمد سعد الله وكيل الوزارة خلال البيان، على السلع التموينية ومنع تداول السلع المدعمة خارج منظومة دعم الدولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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