تحرير ٤ محاضر في حملة على الأسواق بسمالوط

أعلن أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط، بالمنيا، شن حملة مكبرة على الأسواق بشوارع مركز ومدينة سمالوط، بقيادة المهندس إيهاب عبد القوى، نائب رئيس المركز، يرافقه الدكتور طه فتحي البدري، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالمنيا، ومحمود عبد الرحمن كامل مدير إدارة التموين بسمالوط، والعميد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين بالمنيا، ومحمود عمر عبد الحكم مفتش مباحث التموين بسمالوط.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر متنوعة عبارة عن 3 محاضر لمنتجات غير صالحة للاستهلاك ومحضر عدم إعلان أسعار، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

وبحسب رئيس مدينة سمالوط، تم تشكيل لجنة للمرور على المحلات والأسواق، والتى أسفرت عن تحرير تلك المحاضر للمخالفين، مضيفا أن جميع الأجهزة التنفيذية لن تتهاون فى التصدى لأى حالات الغش أو المساس بالدعم المقدم للمواطنين، ولكل من تسول له نفسه بعدم احترام القانون، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمحاسبة المخالفين.