مصادر سورية: قصف إسرائيلي على محافظة القنيطرة جنوب سوريا

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قالت مصادر محلية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا إن اسرائيل قصفت مواقع في المحافظة ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن انفجارا ضخما سمع دويه في مدينة البعث، المركز الإداري لمحافظة القنيطرة، وطال القصف أحد المباني الحكومية. كما تعرضت مواقع للقوات الحكومية لقصف صاروخي قرب قرية رويحينة جنوب غرب مدينة القنيطرة والمحاذية لشريط وقف إطلاق النار مع الجولان.

وأكد سكان محليون في المحافظة أنهم سمعوا أصوات قصف صاروخي في قطاع القنيطرة الأوسط.

وتتعرض مناطق محافظة القنيطرة لقصف بشكل متكرر تنسبه السلطات المحلية لإسرائيل.