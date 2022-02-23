هونج كونج تعتزم تطبيق رسوم تصاعدية على عقارات المنازل السكنية

قال بول شان وزير مالية هونج كونج، في خطاب عرض مشروع ميزانية الحكومة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم تطبيق نظام جديد للرسوم التصاعدية على العقارات الخاصة بالمنازل السكنية؛ بهدف زيادة الإيرادات العامة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطة ستزيد إيرادات الحكومة بمقدار 760 مليون دولار هونج كونج سنويا حيث ستؤثر على 42 ألف عقار، بما يمثل حوالي 2% من إجمالي العقارات الخاصة في المدينة.

يذكر أن الرسوم التي سيتم فرضها على الممتلكات المقيمة تبلغ حاليا 5% من القيمة النسبية للممتلكات التي تبلغ قيمتها التقديرية 550 ألف دولار هونج كونج أو أقل.

وبالنسبة للعقارات التي تزيد قيمتها التقديرية عن 550 ألف دولار هونج كونج، ستكون الرسوم على أول 550 ألف دولار من القيمة 5% ثم 8% على أول 250 ألف دولار هونج كونج زيادة على الـ 550 ألف دولار هونج كون، ثم 12% على ما يزيد عن 800 ألف دولار هونج كونج من قيمة العقار.

وستسمح المدينة لأصحاب العقارات من الأشخاص الطبيعيين بتقديم طلب لإعفاء عقار واحد فقط من الرسوم.