قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتصل إلى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، و26 درجة على جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، محذرًا أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية في المدن الجديدة من التحرك وسط هذه الأتربة.

وتوقع وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين بسبب تكاثر السحب، على أن تبدأ الشمس في السطوع يوم السبت، قائلا إن الأجواء تبدأ في الاستقرار اعتبارا من فجر السبت المقبل.