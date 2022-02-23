مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: أوكرانيا تواصل قصف مواطنيها



قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنّ اعتراف بلاده بجمهوريتي ودونيتسك هو نتيجة مباشرة لتقويض السلطات الأوكرانية للإجراءات التي اعتمدت عملًا بالقرار 2202.

وأضاف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا التزامت في فبراير 2015 بهذه التسوية وبذلت جهودًا للمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، ونظّمت عددًا من اجتماعات مجلس الأمن، وشاركت في اجتماعات بصيغة النورماندي وناقشت الوضع في شرق أوكرانيا.

وأوضح أن جهود بلاده في هذا الإطار جاءت رغم كونها ليست طرفًا في عملية مينسك، فيما اتهم كييف بأنها تواصل قصف مواطنيها ولا تدخل في حوار مباشر مع دونباس.

وأكّد أن الأسرة الدولية على مدار السنوات الثماني الماضية أصرّت على اتفاقها باتفاقية مينسك لكن وفقًا لتفسيرها الخاص لهذا الاتفاق، ما أدّى إلى تقويض عمل فريق الاتصال.

ولفت إلى أنّ أوكرانيا قوضت الموضوعات السياسية والاقتصادية وأكّدت أنها لن تحترم التزامتها، وقال إن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت إعادة التأكيد على ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الذي كان قد نظّمته روسيا، بينما لم يدعُ الغرب أوكرانيا لتنفيذ اتفاق مينسك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد صرّح بأن الأمم المتحدة تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، فيما اتهم وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليب، الرئيس الروسي، بأنه "ينكر حق أوكرانيا بالوجود"، محذرا من أن "نظام الأمن العالمي مهدد بسبب روسيا".

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أوضح فيها جوتيريش، أن العالم أمام لحظة خطر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أن الأمم المتحدة ترفض ما يخالف احترام سيادة أوكرانيا.